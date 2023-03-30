ملخص الحلقة 8 مسلسل الصفارة.. أحمد أمين يعود لشيرين

ملخص الحلقة 8 مسلسل الصفارة، دارت أحداثه حول تحول شخصية الفنان أحمد أمين لشخصية شفيق المهاتمة بعدما استخدم صفارة توت عنخ آمون التي جعلته يسافر عبر الزمن، وفي اللحظات الأول قرر «شفيق» عدم استكمال الحالة التي ظهرت عليه لكن شقيقه حمسه على البقاء.

ملخص الحلقة 8 مسلسل الصفارة

وهناك تفاصيل عديدة حول ملخص الحلقة 8 مسلسل الصفارة من بينها لقاء شفيق مع أصدقاء عمله ومن بينهم حبيبته شرين وزميله «علاء»؛ ليستعرض لهم حياته الجديدة ويحاول يلفت الأنظار بملابسه ذات الجاكت الأسود وتربيته للنمر في منزله.

تعجب «شيرين» بشخصية شفيق الجديدة التي ظهر عليها وتبدي ذلك له، مما يجعله يشعر بالفرحة، لكن هل يتغير الوضع في الحلقات المقبلة؟

تفاصيل مسلسل الصفارة الحلقة 8

ومن بين تفاصيل مسلسل الصفارة الحلقة 8، طلب «شفيق» من شقيقه حكاية ما حدث منذ يوم الحفلة قبل سنوات طويلة، موضحا أنه دخل السجن بعد كسر مكان عمله، ليضرب أحد المساجين ومات في الحال؛ ليعتقد الجميع أنه السبب وراء ذلك مما يجعلهم يطلقون عليه المهاتمة.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺻﻔﺎرة

أما عن ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺻﻔﺎرة، وهي شبكة قنوات «DMC»، كالآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح: الخطأ 5/6.

- جودة القناة: HD.

- ساعات البث: 24 ساعة.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺻﻔﺎرة

وحول مواعيد عرض مسلسل الصفارة، فالحلقة الجديدة تذاع لأول مرة عبر شبكة قنوات «DMC» في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة