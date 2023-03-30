هشام عباس: وافقت على غناء تتر الصفارة بسبب مشاركة أحمد أمين معي

عاد الفنان هشام عباس لتقديم تترات مسلسلات دراما رمضان من جديد، بعد أن سجل اغنية تتر مسلسل الصفارة، بالاشتراك مع الفنان أحمد أمين، بطل العمل، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

تتر الصفارة من كلمات تامر حسين

وقال هشام عباس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أحببت غناء تتر الصفارة بسبب مشاركة أحمد أمين الغناء معي، فهو فنان كوميدي على درجة كبيرة من الوعي والثقافة، ولديه معرفة موسيقية جيدة».

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، وطه دسوقى، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدي وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

هشام عباس يقدم عددا كبير من «تترات» المسلسلات

يذكر أن الفنان هشام عباس، كان قد قدم خلال مسيرته عددا كبيرا من التترات الدرامية، من بينها تتر مسلسل «أميرة في عابدين، وأبيض في أبيض»، و«يتربى في عزو»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتتر مسلسل «ريح المدام».