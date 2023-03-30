مسلسل الصفارة الحلقة 8.. أحمد أمين يتحول لشخصية بلطجي

في رحلة جديدة، تنطلق أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 8، وذلك بعدما انتقل الفنان أحمد أمين عبر الزمن باستخدام صفارته التي حولته لشخص بلطجي يدعى شفيق المهتمة، وذلك رفقة شقيقه «وجيه»، الذي يجسد دوره الفنان طه الدسوقي، وذلك بعدما عايش في وقت سابق شخصية أب لـ3 أبناء تركتهم أمهم.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 8

وشهدت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 8، طلب «شفيق» من شقيقه أن يحكي له ما حدث منذ يوم الحفلة قبل سنوات طويلة، قائلا إنه بعدما سرق زميله منه برنامجه كسر مكان عمله، ليجرى بعدها وضعه في الحبس.

وبمجرد دخول أحمد أمين السجن في مسلسل الصفارة الحلقة 8، ضربه أحد المساجين ومات في الحال؛ ليعتقد الجميع أنه السبب وراء ذلك مما يجعلهم يلقبونهم بالكبير شفيق المهتمة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة

ومسلسل الصفارة، تدور أحداثه في قالب كوميدي بطولة الفنان أحمد أمين الذي يقدم شخصية «شفيق» ويعمل مرشدًا سياحيًا، وبعد ذلك يتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي أمر، ليضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

ويعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والثانية الساعة 2:15 ظهرًا، تزامنا مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ومجموعة كبيرة من النجوم.