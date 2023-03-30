دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل.. «اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه»

دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل، يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع اقتراب موسم الامتحانات؛ إذ يؤدي الطلاب في جميع المراحل التعليمية الامتحانات على مدار العام الدراسي، الامتحانات الشهرية أو امتحانات منتصف التيرم لطلاب المدارس والجامعات، لذا يبحث الجميع طوال الوقت عن دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل.

دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل

وعن دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل، يستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، صيغ بعض الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا من الله للنجاح والتوفيق، وفقا لما قاله الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح سابق لـ«الوطن».

دعاء قبل دخول الامتحان

واستكمالا للحديث عن دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل، يمكن ترديد دعاء قبل دخول الامتحان، بصيغة: «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني ليفقهوا قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك»، «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض»، «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

دعاء الامتحان الصعب

كما يمكن ترديد دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب كامل، بصيغة: «اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي، اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم».