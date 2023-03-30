مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الفلسطينيون يحيون يوم الأرض بزراعة أشجار الزيتون

يحل اليوم الخميس 30 مارس، ذكرى يوم الأرض، إذ يحيي الفلسطينيون الذكرى الـ47، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في العودة إلى أرضهم.

مصادرة عشرات آلاف الأراضي الفلسطينية التاريخية

بحسب ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، فإن الاحتفال اليوم جرى تدشينه بعد أن استشهد 6 فلسطينيين، دفاعًا عن أراضيهم في الجليل والمثلث ومناطق أخرى، كما جرت مصادرة عشرات آلاف الأراضي الفلسطينية التاريخية في هذا اليوم.

وأوضحت المراسلة، أن جموع الفلسطينيين أكدوا أن قضايا الأراضي الفلسطينية لن تسقط بالتقادم مهما مر عليها السنين، سواء في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن فعاليات اليوم بدأت من الإذاعات المدرسية، ووصف الفلسطينيون عبرها يوم الأرض بـ«اليوم الخالد».

وتابعت أن الفعاليات لهذا اليوم في الضفة الغربة وقطاع عزة أحيت العديد من الحملات في البلدات، والقرى زرعت شتلات زيتون في الأماكن المهددة بالاستيلاء والمصادرة من قبل قوات الاحتلال.

الأراضي المهددة بالمصادرة

وأشارت ولاء السلامين إلى أنه منذ عام 2000 ومنذ تلك اللحظة جرى اقتلاع أكثر من 3 ملايين شجرة زيتون من قبل قوات الاحتلال، سواء بالحرق أو التكسير أو حتى قلع هذه الأشجار التي ترمز إلى ثبات وقوة الشعب الفلسطيني وتجذر تلك الأمة.

وأكدت أنه سيجرى زرع أكثر من مليون شجرة في الأراضي المهددة بالمصادرة، لافتة إلى أن المركز الفلسطيني للإحصاء تحدث عن أكثر من 18% من مساحات الضفة الغربية بواقع 1000 كيلومتر جرت مصادراتها خلال الأعوام السابقة، وأن 537 تمثل نفوذ ومناطق المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.