«القاهرة الإخبارية»: تدريبات جوية وبحرية لقوات الناتو في نهر الدانوب

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن قوات من الناتو تواصل تدريباتها العسكرية في لاتفيا، وأخرى بنهر الدانوب في رومانيا.

حلف الشمال الأطلسي

وأضاف «عطا الله»، في رسالة على الهواء، أن المناورات والتدريبات العسكرية التي يجريها حلف الشمال الأطلسي، تزداد وتيرتها في كثير من المناطق والدول، وأن «الناتو» يركز بشكل أساسي بما يسميه «بالتشغيل البيني».

وأوضح أن «الناتو» يركز على تكثيف التدريبات في هذه المرحلة على التعامل مع الأسلحة ونوعية الحروب الحديثة، التي تكون التكنولوجيا والمسيّرات فيها جزءًا أساسيًا من المعركة.

وأشار إلى أنه من الناحية الاستراتيجية، أن تدريبات الناتو جاءت في مناطق ودول لاتفيا وإستونيا وكل المناطق المطوقة لبيلاروسيا على بحر البلطيق، بعد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإرسال أسلحة نووية تكتيكية لبيلاروسيا.

التدريبات الجوية والبحرية الدفاعية

وتابع بأن الناتو يريد إرسال رسالة طمأنة بهذه التدريبات الجوية والبحرية الدفاعية لجميع أعضاء الحلف، موضحًا أن هناك شكوكا في قدرة الناتو على حماية أعضائه.

وذكر أن مجموعة بوخارست تجتمع اليوم الخميس، في بولندا برئاسة زبيجنيو راو، وزير الخارجية البولندي، ومسؤولين من الولايات المتحدة، لتكثيف الدفاعات حول ما يُسمى بأمن الجناح الشرقي للحلف، مشيرًا إلى أن الجناح الشرقي هو ما يحيط بأوكرانيا والمناطق المطوقة لبيلاروسيا والحدود الروسية.