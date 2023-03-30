 دبلوماسي أوكراني لـ «القاهرة الإخبارية»: روسيا تقدمت في معركة باخموت

قال الدكتور إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، إن هناك تقدم روسي في معركة باخموت، ونعتمد على خريطة في أوكرانيا ودول أجنبية مبنية على الإعلانات الرسمية ولكنها ليست مصدرًا رسميًا، ويتم تجديدها يوميًا، مؤكدًا على رصدهم بعض إجراءات الجيش الروسي وعلمهم بها.

استراتيجية حماية لمدينة «باخموت»

وأضاف «سيهيدا»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات من طرف الجيش الأوكراني تأتي متأخرة أحيانا يومًا أو عدة أيام، ويرجع ذلك لأسباب عسكرية، مشيرًا إلى: «نحن ندافع بكل جدية ضد الغزو الروسي»، مؤكدا على وجود استراتيجية حماية لمدينة «باخموت» طبقا لتصريحات القيادة العسكرية، كون روسيا تفقد الكثير من الجنود فيها، ونستعد للهجوم المعاكس.

خسارة الجيش الروسي

وأشار الدبلوماسي الأوكراني، إلى أن خسارة الجيش الروسي تعد أكثر بين 7 و 10 مرة من الجيش الأوكراني في «باخموت»، موضحا أن الخسائر الروسية يوميا تصل لـ600 شخص فقط في ضواحي هذه المدينة.