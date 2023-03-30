أمريكا: لا توجد طريقة لحرمان روسيا من عضويتها في مجلس الأمن

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يحث روسيا الاتحادية على التصرف بمهنية خلال رئاستها لمجلس الأمن، مبينا أنه لا توجد طريقة لحرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيت الأبيض مساء اليوم، في بيان له بحسب قناة «العربية» الإخبارية: «ترؤس روسيا لمجلس الأمن في دورته المقبلة خبر غير سار لكنه قانوني».

في سياقٍ موازٍ، يرى الاتحاد الأوروبي أن السلطات الروسية تكشف مجددا عن ازدراء حرية الإعلام مدينا اعتقال روسيا مراسل وول ستريت جورنال الذي يحمل الجنسية الأمريكية الذي وصفته روسيا بأنه جاسوس.