البيت الأبيض يرحب بقرار رئيس وزراء إسرائيل تأجيل التعديلات القضائية

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يرحب بإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية، وسيعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعليق على قرار تعليق التعديلات القضائية بوقت لاحق اليوم.

وأوضح البيت الأبيض بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم، أنه يطالب القادة الإسرائيليين بالتوصل لحل وسط في أقرب وقت ممكن، فيما لم يسلم نتنياهو وزير الدفاع غالانت خطاب إقالته بعد، في الوقت الذي أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد إلى أنه يجب ألا يتورط نتنياهو بمزيد من الحيل والخداع.

وتشهد إسرائيل تظاهرات واسعة في ظل إقالة وزير الدفاع الرافض للتعديلات الدستورية على القضاء التي أعلنها رئيس وزراء إسرائيل.