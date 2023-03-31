كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان.. الإفتاء توضح

يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الصلوات طوال شهر رمضان المعظم باعتباره شهر الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وورد سؤال من أحد رواد شبكات الإنترنت عن كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان؟ وذلك بهدف المداومة على أدائها طوال الشهر المعظم.

كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان

تجيب «الوطن» خلال السطور الأتية، عن سؤال كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت الدار، إن الوتر: هي صلاة يؤديها المسلم بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يختم بها صلاة الليل.

وسمِّيت بـ«الوتر» لأنها تصلى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا، والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليس واجبًا على الصحيح.

وأما عن كيفية صلاة الوتر: فهي أن يصلي ركعةً، أو ثلاثًا، أو أكثر من ذلك وترًا.فإن أوتر بركعةٍ؛ ركع وسجد وتشهَّد فيها وسلَّم.وإن أوتر بثلاثٍ: يجوز له أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة؛ كهيئة صلاة المغرب، أو يفصل بينها؛ فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، وكل هذه الصور صحيحة.

وبخصوص موضوع كيفية صلاة قيام الليل والوتر في رمضان، أوضحت الإفتاء، أنه إذا صلى المسلم الوتر، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله عند الفقهاء طريقتان:

الطريقة الأولى: أن يصلي شفعًا ما شاء، ثم لا يوتر بعد ذلك، وعليها الجمهور.

الطريقة الثانية

والطريقة الثانية: وعليها القول الآخر عند الشافعية: أن يبدأ نَفْلَه بركعةٍ يشفع بها وترَه، ثم يصلي شفعًا ما شاء، ثم يوتر، وذلك جمعًا بين الحديث الذي ينهى عن وترين في ليلة، والحديث الذي يأمر أن تكون آخر الصلاة من الليل وترًا.

قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (4/ 15): إذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد، لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعًا، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين: أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيًا، ويسمى هذا نقض الوتر.