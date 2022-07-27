«الإفتاء» تكشف الوقت الأفضل لصلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على أي إنسان أن يشعر بالندم على صدقة تصدق بها: «إياك أن تقبل لوم أحد في كلمة حلوة ولا تسمع لكلام أحد يلومك في كلمة حلوة قلتها لإنسان، ويقول فلان مش مستحق»، موضحًا أن هناك رجلًا تصدق بصدقة على غني، ومرة تصدق بصدقة على عاهرة ومرة تصدق على سارق، والله سبحانه وتعالى قبل هذه الصدقات، ناصحًا أن يجعل الإنسان لسانه دائمًا خلف فعله، لأن ذلك يهدي الإنسان إلى الصدق، فضلًا عن مدح الناس بحلو الكلام، لأن هذا يصل إلى الرحمن قبل أن يصل إلى الأذان.

وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها

وردًا على سؤال آخر عن وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها، أوضح «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن النبي عليه السلام عندما سألوه عن أي الصلاة أفضل بعد الصلاة المكتوبة، قال صلاة في جوف الليل، ومن هذا العلماء أخذوا من هذا بان الصلاة في جوف الليل تعني في أوسط الليل، مؤكدًا أن أفضل وقت لقيام الليل يكون بعد منتصف الليل، ولكن يجوز للإنسان أن يصليها من بعد صلاة العشاء بقليل، وبالنسبة لعدد ركعاتها فإن الوارد عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي 11 ركعة، ويجوز للعبد أن يصليها 20 ركعة وقطعة وتر، وفي قيام الليل إذا أراد العبد أن يصلي فيكون آخر صلاته وترًا من الليل.

الخطبة تتم عند حدوث ثقة متبادلة من الطرفين

كما رد أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متابع له فحواه أنه تقدم لفتاة وطلبت أمها منه 3 آلاف جنيه، وموبايل جديد، وعندما سأل عليها لم يجد لها أصلًا، قائلًا: «أنت مش هتكمل الجوازة، لكن ليس لأنهم لا أصل لهم، لكن لأن رأيك فيهم لا يصلح لأن يكونوا امتدادك الأسري، المشكلة فيك أنت مش فيهم هما لأنني لا أستطيع الحديث عن أشخاص لا أعرفهم، ولكن عباراتك تدل على أنك لم يعد لديك قبول لهذه الأسرة، وأثاروا عندك شيء من عدم الثقة، رأيتهم وكأنهم لا يريدون زواج ابنتهم، ولكن أنهم يريدون تحصيل مصلحة ومكسب من هذه الزيجة، لذلك ليس من المناسب اكتمال هذه الخطبة»، موضحًا أن الخطبة تتم عندما يحدث ثقة متبادلة من الطرفين.