أزهري يوضح أفضل الأعمال في شهر رمضان: منها قيام الليل والتراويح

أفضل الأعمال في شهر رمضان يجب على المسلم معرفتها لكي يقضي الشهر الفضيل في طاعة الله، ولا تفوته الأمور ذات الأجر العظيم، ليخرج من شهر رمضان وقد فاز بثواب ومغفرة من ربه، ولم يخسر هذه الأيام المعدودات.

أفضل الأعمال في شهر رمضان

وتتنوع أفضل الأعمال في شهر رمضان ما بين الصيام والصدقة وقيام الليل بخلاف مجموعة أخرى من الأفعال الواجب على المسلم اتباعها خلال الشهر الكريم، الذي بدأ أمس الخميس 23 من مارس، ويعد اليوم هو ثاني أيامه.

رمضان شهد أمورا مهمة للغاية تضمنت نزول القرآن الكريم، وفقا لما قاله الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مستشهدا بقول الله تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ»، كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف ليدرس القرآن الكريم مع سيدنا جبريل.

وأوضح «كريمة» في تعليق برنامج «التاسعة» المذاع على قناة الأولى المصرية، أن من بين الأمور التي تختص الشهر الكريم عن غيره، أن سيدنا محمد صلى الله على وسلم، تلقى نبوته فيه، أي جاء له الأمر في رمضان من أجل تبليغ الناس بما أُنزل إليه من ربه، بجانب أن هناك شعائر عبادية يختص بها شهر الرحمة عن غيره من الشهور.

ما أفضل الأعمال في شهر رمضان؟

وتحدث «كريمة» عن أفضل الأعمال في شهر رمضان، وهي:

- الصيام من أذان الفجر حتى المغرب، إذ قال الله تعالى في سورة البقرة: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».

- الصلاة، حيث الاختصاص بقيام الليل والتراويح.

- الزكاة، والمتمثلة في صداقات الأبدان «زكاة الفطر».

- العمرة في رمضان تعادل الحج.

- تزامن شهر رمضان مع سيدة الليالي، وهي ليلة القدر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت:« يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.