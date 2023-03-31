نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.. بث مباشر

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.

وكشفت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن موعد صلاة الجمعة اليوم 31 مارس 2023، الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم 31 مارس 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 31 مارس

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:13.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:03.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:02.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:53.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.54.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:58.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:59.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:57.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:57 .

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:00.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:09.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:47.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:59.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:58.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:00.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:58.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 11:58.