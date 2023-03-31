ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة الجيزة عن موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الجمعة 31 -3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في أجواء يسودها الحب والألفة والاحتفالات في الشوارع.

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الجمعة 31 -3-2023، الذي يوافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة، وموعد السحور في الجيزة يكون في تمام الساعة الثانية صباحا وفقا لإمساكية رمضان 2023 أيضا، بينما موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة وعشرين دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة، وعدد ساعات الصيام 14 ساعة و11 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في محافظة الجيزة الجمعة 31 -3-2023

أوضحت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم، حيث يكون موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الجمعة 31 -3-2023، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة ، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة، وموعد أذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و29 دقيقة.