الاحتلال يعرقل وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثانية من شهر رمضان، بنصبها عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر بالقدس أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية ونصبت حواجز على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء، وغيرها.

ورغم هذه الإجراءات، استمر زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي 1948، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.