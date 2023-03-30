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«الداخلية»: ضبط ‏71953 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:50 م | الخميس 30 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 71953 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- 12912 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 332 مخالفة السير دون تراخيص.

- 24 مخالفة موقف عشوائى.

- 10 مخالفات شروط التراخيص.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع