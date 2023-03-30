«الداخلية» تكشف لغز «جريمة الضبعة».. «جثة بجانبها طفل»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة، وتبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة، وبالعثور على جثة أحد الأشخاص عامل، وبجواره طفل بطريق الضبعة بدائرة المركز.

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في البحيرة إلى تحديد هوية المتوفى، وتبيّن أنّه مقيم بمحافظة الشرقية، وأنّ الطفل المشار إليه نجله، وأنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن مرسى مطروح أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، وحال قيام المجني عليه بمطالبته بسداد مبلغ مالي مدين له به، حدثت مشادة بينهما قام على أثرها المذكور بالتعدي على المجني عليه بقطعة من الحجارة على رأسه حتى فارق الحياة، ثم استولى على مبلغ مالي منه، وبعض متعلقاته الشخصية، وترك نجل المجني عليه بجواره، وأقر بإنفاق المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وأرشد عن المتعلقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.