البابا فرنسيس يعتمد انتخاب الأب توماس وليم مطرانًا لإيبارشية القوصيّة

اعتمد البابا فرنسيس، اليوم 31 مارس 2023، انتخاب سنودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب توماس وليم مطرانا لإيبارشية القوصيّة باسم الأنبا مرقس.

السيرة الذاتية للأب توماس وليم

ويعد الأب مرقس من مواليد 15 أبريل 1967 القوصية بمحافظة أسيوط، درس الفلسفة في إكليريكيّة القديس لاون بالمعادي، وتمت سيامته الكهنوتية في 4 يناير 1995.

خدم الأب توماس وليم، خلال خمسة وعشرين عاما من الحياة الكهنوتيّة، ككاهن في كنيسة السيدة العذراء في كوم اسفحت، وفي كنيسة القديس جرجس في درنكة، وفي كنيسة السيدة العذراء في منطقة الحمراء بأسيوط.

وعُيّن كاهن لرعية الأقباط الكاثوليك بباريس لمدة عام وحاليا، يشغل منصب راعي كاتدرائيّة إيبارشيّة أسيوط، ويشغل منصب وكيل عام الإيبارشيّة.

البابا فرنسيس

وفي سياق آخر، أكد الفاتيكان إلغاء أجندة البابا فرنسيس ومواعيده التي كانت مقررة يومي الخميس والجمعة بسبب دخوله المستشفى وإصابته بمشاكل في التنفس والقلب، حسبما قالت صحيفة «باخينا 12» الأرجنتينية.

ودخل إلى المستشفى، يوم الأربعاء واضطر إلى تعليق التزاماته الأسبوعية، وذكرت صحيفة كورييري الإيطالية، أن البابا موجود في مستشفى جيميلي في روما بإيطاليا بسبب «صعوبة في التنفس ومشاكل في القلب».