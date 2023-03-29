حجز البابا فرنسيس بمستشفى في روما.. يعاني من عدوي بالجهاز التنفسي

كشف الموقع الرسمي للفاتيكان عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الأول، الذي ذهب بعد ظهر اليوم إلى مستشفى Gemelli في روما لإجراء بعض الفحوصات المجدولة والتي يتم تحديدها بموعد سابق.

ولكن تم الكشف عن إصابة البابا الذي يعيش برئة واحدة فقط بعدوي بالجهاز التنفسي تتطلب البقاء في المستشفى ليومين للخضوع من العلاج.

ويقول البابا فرنسيس الذي يخضع للعلاج حاليًا، أنه تأثر بشدة بالرسائل التي تلقاها بسبب حالته الصحية وأنه ممتن لدعوات والصلوات التي تقام من أجله.

بيان من الفاتيكان

وأصدر مدير مكتب الكرسي الرسولي الصحفي ماتيو بروني بيانًا يفيد بما يلي:

ترأس البابا فرنسيس قداس الأربعاء اليوم، ثم مقابلة العامة في ساحة القديس بطرس، ثم بعد ظهر اليوم ، ذهب الأب الأقدس إلى مستشفيى Gemelli لإجراء بعض الفحوصات المقررة مسبقًا، كما جرت العادة، ليتم الكشف عن إصابته بعدوي بالجهاز التنفسي تستدعي بقائه بالمستشفى لمدة يومين.

وفي الأيام الأخيرة، اشتكى البابا فرانسيس من صعوبات في التنفس وتوجه بعد إلى مستشفى Gemelli في روما للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، حيث أظهرت النتائج إصابته بعدوى الجهاز التنفسي (ليست عدوى كوفيد 19 وفق ما ذكره موقع الفاتيكان) وتتطلب تلك الحالة بضعة أيام من العلاج الطبي المناسب في المستشفى.