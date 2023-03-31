ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية مع شخصين قبل بيعها في الإسكندرية والجيزة

واصلت أجهزة الأمن التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها بنطاق مديريتي أمن (الإسكندرية – الجيزة)، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج جاء أبرزها على النحو التالي:

ضبط (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) وبحوزته (4 كراتين بداخلها 26 ألف قطعة ألعاب نارية «محدثات صوت» مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالي من متحصلات الإتجار – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق - الدكرور بالجيزة).. وبحوزته (كرتونة بداخلها 418 قطعة ألعاب نارية «محدثات صوت» مختلفة الأشكال والأحجام – مبلغ مالي).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.