«صيادية السمك» أشهر الأكلات الرمضانية بدمياط.. «السر في الصنعة»

تتميز دمياط بعاداتها وتقاليدها المختلفة خلال شهر رمضان عن غيرها من المحافظات، ويقبل أهلها على تقديم بعض الأكلات المختلفة على موائد الإفطار في الشهر الكريم، مثل الأسماك، خاصة أنها تشتهر بأسطولها البحري في الصيد بمدينة عزبة البرج، والذي يعد من أكبر أساطيل الصيد المصرية، وتنتشر به أجود أنواع الأسماك، ويعشق أبناؤها تناول الأسماك في رمضان.

الصيادية أشهر الأكلات البحرية

وتأتي وجبة «الصيادية» من أشهر الأكلات البحرية التي يعشقها أهالي دمياط في رمضان، ويعتبر سوق عزبة البرج من أهم الأسواق التي تضم العديد من محلات بيع الأسماك وتجهيزها بالأكلات المختلفة والمتنوعة التي تبرز عظمة أبناء دمياط في طهي الصيادية والأسماك بأطباقها اللذيذة.

العلايلي الدمياطي، صاحب محل لتجهيز وجبات الأسماك بدمياط، قال لـ«الوطن»، إن المحافظة الساحلية تشتهر بالأسماك، ويوجد بها أنواع كثيرة من سمك البحر وتجعلنا نبدع في عمل الوجبات البحرية، حيث تسعى محلات تجهيز وطهي الأسماك لتوفير أفضل الوجبات، وكل محل يتفنن في صناعة أطباق الأسماك ومنتجات البحر بكافة أنواعها.

أسماك تصنع منها الصيادية

وأضاف أن وجبة السمك الصيادية واحدة من أشهر الأكلات المعروفة التي تتميز بها محافظة دمياط، وتصنع من أسماك القاروص واللوت من البحر، والبوري أو البلطي الكبير، ويفضل فيها أسماك البحر الكبيرة، وتصنع بالأرز الأحمر الملون بالبصل المحمر والتوابل والشورية ذات اللون الأحمر، ويصنع منها السمك المسلوق أو المقلي المتبل بالبهارات، ولها طريقة صنع تجيد عملها سيدات دمياط حسب لون الأرز ولون الشوربة، باختلاف لون تحمير البصل المستخدم، وجودة التوابل.

وجبة الأسر والعزومات

الصيادية بسمك البحر من أشهى الأكلات المحببة لدى أهالي دمياط، طبقا لسعاد عبدالله، من أهالي دمياط، لـ«الوطن»، مؤكدة أنها وجبة يجتمع حولها جميع أفراد الأسرة، كما أنها وجبة مميزة للضيوف.