اليونان وقبرص تؤكدان متانة علاقاتهما الثنائية

عقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الموجود حاليًا في نيقوسيا لحضور اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل، اجتماعاً مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليوم الجمعة، إذ بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية- إن اليونان وقبرص تحافظان على علاقات ثنائية ممتازة وتواصلان تعاونهما وتنسيقهما الوثيقين بهدف تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن «الحل العادل والقابل للتطبيق للقضية القبرصية، على أساس قرارات الأمم المتحدة، هو أولوية قصوى للسياسة الخارجية اليونانية».