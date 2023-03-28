مراسل القاهرة الإخبارية: حادث اصطدام قطاري اليونان أثر سلبا على المواطنين

قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إنه لا تزال تداعيات حادث اصطدام القطارين مستمرة باليونان، وإن هناك لجانًا فنية وتقنية من وزارة النقل تعمل على تحديث شبكة السكك الحديدية، ومناقشة كل أمور التقصير والثغرات الأمنية، وما زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن مع الموظفين.

وأضاف في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحادث أثر سلبًا على جميع المواطنين، وأن العربات الأولى بالمترو شبه فارغة، وجميع المواطنين يركبون العربات الأخيرة خوفًا من تكرار الحادث.

استمرار الإضرابات والمظاهرات

وأكد استمرار الإضرابات والمظاهرات، واليوم كان هناك إضراب لمدة 24 ساعة في المواصلات العامة، خاصة مترو الأنفاق، احتجاجًا على نقص العمال والسائقين والفنيين والكوادر المتخصصة.

وأوضح أنه قبل ساعات قليلة من تنفيذ الإضراب، حاولت الحكومة اليونانية بقيادة وزير النقل التفاوض مع اتحاد العاملين في المترو والشركة المشغل، وتم الاتفاق على الجلوس للتفاوض مع وزير النقل والمسؤولين، غدًا الأربعاء، لدراسة المطالب وتحقيقها.

شعبية الحزب الحاكم

وأشار إلى أن هناك مبادرات من الحكومة اليونانية لعدم حدوث بلبلة، خاصة أن هناك انتخابات في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحادث أثر على شعبية الحزب الحاكم وقلص الفارق بينه وبين حزب المعارضة الرئيسي.