الأمم المتحدة تؤيد مطالبة «العدل الدولية» بتحديد التزامات مكافحة تغير المناخ

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب محكمة العدل الدولية بتحديد التزامات الدول في مكافحة تغير المناخ، وهو رأي قانوني يمكن أن يدفع البلدان إلى اتخاذ تدابير أقوى، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

اتخاذ إجراءات مناخية أقوى

القرار التاريخي الذي يسعى للحصول على رأي استشاري من المحكمة مستوحى من طلاب في مجال القانون في جزر بالمحيط الهادي وتم تمريره أمس الأربعاء بتوافق في الآراء، بعد حملة استمرت أربع سنوات قادتها جمهورية فانواتو، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «مثل هذا الرأي سيساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على اتخاذ جمهورية فانواتو، أقوى وأكثر جرأة يحتاجها عالمنا بشدة»، ولن يكون الرأي ملزما ولكنه قد يؤثر على المفاوضات في المستقبل.

وقال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكاو "سيكون له تأثير قوي وإيجابي على كيفية تعاملنا مع تغير المناخ وحماية الأجيال الحالية والقادمة".ودفعت فانواتو من أجل تبني القرار وقادت مجموعة مؤلفة من 18 دولة، من كوستاريكا إلى ألمانيا.

التزامات مالية تقع على عاتق البلدان بشأن تغير المناخ

وقد يستغرق الأمر من المحكمة حوالي 18 شهرا لإصدار رأي استشاري يمكن أن يوضح الالتزامات المالية التي تقع على عاتق البلدان بشأن تغير المناخ، ومساعدتها على مراجعة وتحسين الخطط المناخية الوطنية، وتعاني فانواتو وغيرها من البلدان بالفعل من التأثيرات القوية للاحتباس الحراري، وتعرضت الدولة الجزرية الواقعة في جنوب المحيط الهادي لأعاصير عاتية ناجمة عن تغير المناخ، منها إعصاران هذا الشهرأشدهما "كيفين".

ولا يزال 10% من السكان في مراكز الإجلاء بسببهما، وعشية التصويت، كان دبلوماسيون من فانواتو لا يزالون يحاولون كسب دعم الصين والولايات المتحدة، أكبر دولتين تنبعث منهما الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولم تؤيد الولايات المتحدة القرار في الجمعية العامة.