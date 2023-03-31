قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرتين في نابلس بالضفة الغربية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرتين في بلدتي حوارة وبيت دجن جنوب وشرق محافظة نابلس، بشمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة «حوارة» بعد أن اعتدت بالضرب على المشاركين فيها وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، قبل أن تعتقل مواطنًا.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، إثر قمع مسيرة «بيت دجن» الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال سكان من البلدة إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين على الأقل بالاختناق.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه جرى علاج المصابين ميدانيًا.