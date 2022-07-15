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أبو مازن: نطالب الإدارة الأمريكية بإدانة الاستيطان ومحاسبة قتلة «أبو عاقلة»

الرئيس الفلسطيني: على إسرائيل التوقف عن اعتبار نفسها فوق القانون

كتب:

شريف سليمان
12:44 م | الجمعة 15 يوليو 2022
عباس أبو مازن

عباس أبو مازن

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الإدارة الأمريكية بالتدخل لمنع الاحتلال من طرد الفلسطينيين من منازلهم، واستمرار عمليات الاستيطان، واقتحامات المدن والقرى والتوقف عن القتل والاعتقالات اليومية ومحاسبة قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أبو مازن خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي: «استمرار ذلك سيؤدي إلى التصعيد من ناحية وفقدان الأمل في غد أفضل من ناحية أخرى».

وتابع: «إذا أرادت إسرائيل أن تكون دولة طبيعية، فلا يمكنها الاستمرار في التصرف كدولة فوق القانون وهذا يستدعي أن تنهي احتلالها لأرض فلسطين، عندها فقط سيتم قبولها لكي تعيش بسلام وأمن وحسن جار مع دول وشعوب المنطقة، استنادا إلى المبادرة العربية للسلام».

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