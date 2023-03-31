الكرملين: لا يمكننا تجاهل خطر الدعوات لنشر أسلحة نووية في أوكرانيا

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الجمعة، أن روسيا لا يمكنها تجاهل الخطر الافتراضي الناجم عن الدعوات لنشر أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في تعليقه على الاقتراح المنشور على موقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن نشر أسلحة نووية أمريكية في البلاد: «إن هذا اتجاه آخر خطير، فذلك هو الخطر الافتراضي الذي لا يمكن لبلدنا أن تتجاهله».

وأشار بوتين - وفقا لما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية - إلى أنه لا يمكن التعامل مع جميع الاقتراحات التي تظهر على موقع الرئيس الأوكراني بجدية، مُضيفًا «فلنتذكر مؤتمر ميونيخ عندما تحدث الرئيس زيلينسكي بنفسه عن هذا الاحتمال».

يُشار إلى أنه تم نشر عريضة أمس الخميس على موقع الرئيس الأوكراني تتضمن اقتراحا بنشر الأسلحة النووية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، أو السماح لأوكرانيا بأن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية خاصة بها.

يُذكر أن زيلينسكي أعلن - خلال خطابه في مؤتمر ميونيخ الأمني في فبراير 2022 - أن كييف قد تراجع التزاماتها بموجب مذكرة بودابست لعام 1994 التي تنص على أن تتخلى البلاد عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ظهور حتى أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا يشكل تهديدًا استراتيجيًا لروسيا.