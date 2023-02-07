هل يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي؟

كشفت مصادر أوروبية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتجه إلى مدينة بروكسل البلجيكية، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من أجل إلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين في ثاني سفرية خارجية للرئيس الأوكراني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت أول زيارة خارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس جوزيف بايدن من أجل طلب الحصول على أجهزة مختلفة.

صمت الرئاسة الأوكرانية عن زيارة زيلينسكي إلى قمة الاتحاد الأوروبي

ولم تعلق الرئاسة الأوكرانية على الأقاويل حول زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل من أجل حضور قمة الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تلقى الرئيس الأوكراني دعوة من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال للمشاركة شخصيا في قمة مقبلة للاتحاد الأوروبي بحسب متحدث المؤسسة الأوروبية مساء أمس الإثنين.

زيارات خارجية للرئيس الأوكراني وقد تكون قمة الاتحاد المقبلة

وإذا ثبت فعلا زيارة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي ستكون الأولى من نوعها إلى مقر الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فجر يوم 24 فبراير 2022، وسط مطالبات أوكرانيا مستمرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يماطل في هذا الأمر لكن يمد أوكرانيا بالأسلحة المختلفة من أجل مواجهة روسيا.

مصادر تعلق على دعوة زيلينسكي لحضور قمة الاتحاد الأوروبي

ونقل مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر جلسة عامة استثنائية مساء بعد غد الخميس التاسع من فبراير قبل القمة المقرر لها الجمعة المقبلة، وكانت أول زيارة خارجية لزيلينسكي في 22 ديمسبر الماضي وألقى حينها كلمة أمام الكونجرس الأمريكي مطالبا الجميع بالوقوف مع بلاده ضد روسيا.