الكرملين: دعوة «وول ستريت جورنال» لطرد الصحفيين الروس «عبثية وخاطئة»

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «كرملين» دميتري بيسكوف، إن دعوة صحيفة «وول ستريت جورنال» لطرد جميع الصحفيين الروس «عبثية وخاطئة».

وأضاف المتحدث الرئاسي الروسي - حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» اليوم الجمعة، أنه لا يوجد مبرر لطرد الصحفيين الروس العاملين في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الصحفيين الأجانب في روسيا يمكنهم مواصلة أنشطتهم الصحفية بدون أية قيود، ولكن في حالة جيرشكوفيتش، فموسكو تتحدث عن أنشطة تحت ستار صحفي وتجسس.

تأتي تصريحات بيسكوف ردا على دعوة ومطالبة صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في ظل اعتقال مراسلها إيفان جيرشكوفيتش المشتبه بالتجسس في روسيا، السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مثل طرد جميع الصحفيين الروس العاملين في البلاد.