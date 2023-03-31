النائبة سكينة سلامة: الحوار الوطني ضم أسماء من مختلف الثقافات والاتجاهات السياسية

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أحد مظاهر الجمهورية الجديدة التي يقف المصريون على مشارفها، مشيدة بفكرة الحوار وأهميته لبحث متطلبات التيارات السياسية المصرية المختلفة.

الحوار الوطني ضم أسماء جديدة من مختلف الثقافات والاتجاهات السياسية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني ضم أسماء جديدة من مختلف الثقافات والاتجاهات السياسية؛ من الفنانين والكتٌاب والصحفيين والحقوقيين سيكونوا إضافة حقيقية للحوار الوطني.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أسماء جديدة في الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، ليكون معبرا عن كل أطياف الشعب المصري، لافتة إلى أن الشعب المصري وصل لـ110 ملايين نسمة ويتميز بثقافات مختلفة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن رفح إلى السلوم، مشيدة بضم أسماء جديدة للحوار الوطني، ومتوقعة الإعلان عن أسماء لقامات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشادت سكينة سلامة باختيار الفنان أحمد عبدالعزيز للمشاركة في الحوار الوطني، لافتة إلى أنه قدم أعمالا درامية بارزة أظهرت الهوية المصرية، وأيضًا الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال الذي تألق في كتابة المسلسلات المعبرة عن هوية الشعب المصري وإظهار وجه المجتمع.

مد الإشراف القضائي على الانتخابات

ووجهت سلامة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قرارات العفو الرئاسي لغير المتورطين في قضايا العنف، مشيدة بقرار الرئيس السيسي ببحث اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات.