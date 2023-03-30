اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. القوى الناعمة في مهمة «الحوار الوطني»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

القوى الناعمة في مهمة «الحوار الوطني»

«رشوان»: مجلس أمناء حريص على مشاركة كل أطياف المجتمع بمختلف المجالات.. ومها أبوبكر: قد تختلف الرؤى لكن لا خلاف في مصلحة الوطن

«داوود»: طرح القضايا الثقافية للحوار دلالة على اهتمام مصر بإبداعها

و«الكيلانى»: تمثيل المثقفين والفنانين يؤكد أهمية القوى الناعمة

تعاون بين مصر وشركاء التنمية الدوليين لمواجهة تحديات أزمة الأمن الغذائي

3 وزراء يشهدون توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لدعم إنتاج القمح والحبوب بـ«البذور المعتمدة»

«حياة كريمة»: تجهيز 329 مجمعاً للخدمات الحكومية «آمنة»: خدمات الإدارة المحلية اكتملت.. و«صلاح»: هدفنا التيسير على سكان القرى

رسالة الإمام: كسب القلوب أولى

المسلسل يسلط الضوء على صناعة كسوة الكعبة في مصر

و«الشافعى»: الله أكبر.. هذه هي أرض الخير اللهم احفظ أهلها

الإمام يواصل الغزل في المحروسة: نيلها فرحة وغذاء على مدار التاريخ.. ولغة أهلها موسيقية فيها جرس ونغم

أزهري يشيد بـ«مشاهد المناظرات»: كان إماماً للمجددين

ويناظر على سبيل النصيحة ويؤمن بتعدد المدارس الفقهية

باحث تراث: التربص بالمسلسل بسبب نجاحه.. وصورة الإمام المجدد المنفتح على عصره وبيئته تغضب المتشددين

مي كساب: مشهد طلاقي من «جعفر العمدة» أثّر على نفسيتي

ومستحيل أكون زوجة ثانية في حياتي

عشت حالة رعب بسبب تصويري لأصعب مشاهد الحلقات الأخيرة.. و«ثريا» تشبهني في خفة الدم

الأهلي يواجه الهلال السوداني

و«كولر» يضع روشتة الصعود لدور الـ«8» .. ومفاضلة بين «أفشة وقندوسي»

الزمالك يستضيف المريخ في مواجهة «تحصيل حاصل» .. والجهاز يدرس راحة «فتوح وصبحى وزيزو» 12 ألف كتاب نادر في مكتبة المخطوطات الإسلامية

بينها أقدم مصحف وزنه 80 كيلو

«وفاء» خياطة زينة رمضان بالدرب الأحمر من 15 سنة.. و«سمر وسلوى» تصنعان الزينة من كتب ابتدائي

الصفحة الثانية:

الوطن ترافق الطلاب لمراكز الإبداع الرقمي: تشجيع الشباب على ريادة الأعمال

مديرة «مركز الإسماعيلية»: 8 مراكز للمبادرة في الجامعات.. ونستهدف فتح 22 مركزاً جديداً.. ومسئولو «المبادرة»: نستقبل الشباب من عمر 18 عاماً.. وأفكار تكنولوجية للمساهمة في حل مشكلات مجتمعية متنوعة

الوطن» مع مسئولي «مركز الإبداع الرقمي» وشباب الجامعات خلال جولتهم الميدانية ضمن زيارة المشروعات القومية «الصادق»: لم أكن أتخيل أن مصر تضم مراكز تكنولوجية بهذه الجودة وتصورت نفسي في «أمريكا وأوروبا».. و«ياسمين»: أحرص على تفقد المشروعات القومية ضمن مبادرة «شوف بنفسك»

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لقيادتي قوات المظلات والصاعقة

«الزراعة»: توفير التقاوي عالية الإنتاج بأسعار مدعمة

«مصر الخير» تطلق حملة «كل باب خير» في رمضان

تشغيل 3 جامعات أهلية وخاصة وتكنولوجية بـ«أسيوط الجديدة» مدير البرامج: نستهدف فك كرب 1500 غارم وغارمة قبل عيد الفطر

«جيهان»: المشروعات التي يجرى تنفيذها لتحسين خدمات المواطنين.

الصفحة الثالثة:

القوى الناعمة في مهمة «الحوار الوطني»

قيادات فكرية وسياسية وحقوقية تنضم.. و«رشوان»: وجودهم يضيف مزيداً من الإثراء للجلسات.. ومها أبوبكر: قد تختلف الرؤى ووجهات النظر لكن

لا خلاف في مصلحة وحب الوطن وتطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل على رأس أولوياتي.. و«عوض الله»: يعكس الحرص على مشاركة الجميع دون إقصاء

براهيم داوود: طرح القضايا الثقافية على مائدة «الحوار» دلالة على اهتمام مصر بإبداعها

ومصطفى الكيلاني: وجود المهتمين بالعمل الثقافي والفني يؤكد أهمية القوى الناعمة موازنة الآمال والتحديات «2023-2024»: ثمار النمو للجميع

الصفحة الرابعة:

«مكتبة المخطوطات الإسلامية».. منارة ثقافية «وفاء» خيّاطة زينة رمضان في الدرب الأحمر: عادة من 15 سنة

فوانيس «سمر وسلوى» من كتب «ابتدائي»: ورق x ورق

الصفحة الخامسة:

«كسب القلوب أوْلى».. «الشافعي» يُعجب بصناعة كسوة الكعبة على أيدى المصريين: الله أكبر مصر أرض الخير تصنع ستائر جدران بيت الله الحرام وترسلها إلى الحجاز

أزهري يشيد بـ«مشاهد المناظرات»: إمام المجددين.. ونحتاج لمثله اليوم آخرها مزاعم «نظارة الإمام».. لجان الإخوان تواصل الأكاذيب

باحث: اجتزاء صورة من الكواليس لـ«النبوى» وهو يرتدى «نظارة» يؤكد غضب المتشددين من نجاح المسلسل كان يناظر على سبيل النصيحة ويؤمن بتعدد المدارس الفقهية

جمعته علاقة محبة مع المصريين منذ اليوم الأول حتى وفاته «الإمام» يواصل الغزل في مصر: نيلها فرحة.. ولغة أهلها موسيقية

الصفحة السادسة:

تحذيرات بالجملة للاعبي الأهلي

«كولر» يضع أمام عناصر الفريق روشتة تخطى موقعة بطل السودان.. تأكد غياب «متولى».. ومفاضلة بين «أفشة وقندوسي»

صحيفة سودانية تمنح الأهلي مفتاح الفوز على الهلال.. و«فلوران» يجهز تعديلات على الخطة

مواجهة تحصيل حاصل.. الزمالك يستضيف المريخ.. «المحمدي» يقود الفريق.. وفرصة أمام الجدد

صراع على المربع الذهبي والوسط

المحلة جاهز بقوته لمواجهة الاتحاد.. وأسوان ضيفاً على فاركو

الصفحة السابعة:

رئيس شركة «أبكس فيت للصناعات الدوائية»: 90% من المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية البيطرية يتم استيرادها.

وليد جلال: لا بد من التوسع في زراعة الذرة الصفراء وتشديد الرقابة على مستوردي الخامات وضبط أسعار الأعلاف.. ونعانى انتشار الأدوية المغشوشة.

جلال جشع التجار وارتفاع التكلفة وتقلبات الأسعار معوقات تواجه القطاع البيطري.. أستاذ أمراض دواجن: لا بد من استخدام لقاحات ذات كفاءة عالية.. ومراعاة الأمان الحيوي في المزارع

المهندس أشرف الأنصاري المانجو المصرية وتحديات المستقبل

د. هشام سلطان: 95% من نسب النفوق نتيجة لثلاثة أمراض «النيوكاسل والجمبورو وإنفلونزا H5»

وتلاعب التجار والسماسرة يتسبب في خسائر للمربين

أسامة زعتر: زيادة «النافق» تؤدى إلى زيادة الخسائر ولا بد من تطبيق قانون 70

البنك الزراعي يدعم الأكثر احتياجاً في «القليوبية والشرقية والأقصر وأسوان وشمال سيناء»

نائب رئيس البنك: نستهدف الوصول لأكبر عدد من الأسر بالمناطق النائية في جميع أنحاء الجمهورية.

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مشهد طلاقي من «جعفر العمدة» أثر على نفسيتي

«ثريا» تشبهني في خفة الدم ولكنى لست في سلبيتها ومحمد سامى مخرج الشعب

مي كساب تتحدث لـ«الوطن»: أشعر بأنني سأصل لمرحلة الزهد يوماً ما «هبعد عن متاع الدنيا وسأعيش لآخرتي»

شيماء البرديني تكتب: ولا تحسبن «الوعى والإنسانية» هينة.