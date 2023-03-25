برلمانية: «المتحدة» تبني الوعي من خلال المسلسلات

أبدت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وحرم الشهيد العقيد هاني محمد سليمان، إعجابها الشديد بمسلسل الكتيبة 10، مشيدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودورها المهم في توثيق مرحلة مهمة في تاريخ مصر.

الكتيبة 101 تعتبر جزء رابع لمسلسل الاختيار

وأوضحت «سلامة» في تصريح خاص لـ «الوطن» أنها تعتبر مسلسل «الكتيبة 101» امتدادًا لملحمة الاختيار بأجزائه الثلاثة معتبرة أنه جزء رابع لهذه الأطروحة الدرامية التي توثق بطولات رجال القوات المسلحة وتضحيات الشهداء.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توثيق هذه البطولات وعرضها بشكل مرئي انجاز كبير، مشددة على أهمية المسلسلات الوطنية في زيادة الوعي، وتنمية الحس الوطني، خاصة عند الشباب والنشء، لافتة إلى أن البلاد تتعرض لحروب من الجيل الرابع والخامس من أجل ضرب استقرار البلاد.

من حق كل شهيد أن تٌحكى قصته

وأكدت سلامة أن مصر قدمت آلاف الشهداء لحماية أرضها وصون عرضها واستقرارها وأمنها، مشددة على أنه من حق كل شهيد أن تٌحكى قصته، كأقل رد جميل على من أهدوا أرواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن.

وقدمت سلامة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الكريمة لأسر الشهداء والمصابين، وأيضا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها الوطني في بناء الوعي، وتجسيد بطولات وأمجاد شهداء وأبطال الجيش المصري.