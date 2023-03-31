دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك»

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة من الأدعية المهمة بالنسبة للمسلم، ومن خلاله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من أجل تحقيق ما يتمنى، وينتهز يوم الجمعة الذي اختاره الله عز وجل ليكون أعظم الأيام عنده، واختصه بأحداث عظام، ومزايا كُثر، وهو ما جعله عيدًا والذي شرع الله فيها من المناسك ما لم يشرع في غيرها.

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

ويحرص المسلمون على ترديد دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة، للأهمية الكبرى لهذا اليوم في استجابة الدعاء، وحول دعاء يوم الجمعة، كما ورد عن النبي، فلقد كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، من أكثر الناس تضرعًا إلى الله وله العديد من الأذكار التي يرفع بها يديه إلى سبحانه وتعالى يوم الجمعة حيث أنه من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده.

أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة

ويمكن الاستعانة ببعض الأدعية المباركة ليكون دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة، علما بأن المسلم يدعو ربه في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، كما تختلف صيغة الدعاء في شهر رمضان المبارك من شخص إلى آخر، ولا توجد صيغة معينة يجب الالتزام بها في دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.

«اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم.. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات».

«اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك».

«اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة».

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

واستكمالا للحديث عن دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة، أوضحت دار الإفتاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة، التي لا يُرد فيها الدعاء، قائلة: «إن تحديدها مسألة خلافية لا حَجر فيها على رأي بعينه أو قول بذاته، وأنه ليس من السديد التقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة وإنكار باقي الأوقات فيه، بل ينبغي على المسلم المثابرة في الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر، فلا بأس بالدعاء بين آذان الجمعة وانقضاء الصلاة، فهذا الوقت داخل فيما قيل إنه ساعة الاستجابة يوم الجمعة، ولا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك أو يتركه».