دعاء يوم الجمعة في رمضان.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي

دعاء يوم الجمعة في رمضان، يحرص المسلمون على ترديده، خاصة حينما تكون الجمعة الأولى من الشهر الكريم، تماما مثل اليوم، فيبحث المسلمون عنها بشكل مكثف في الشهر الفضيل، لذا تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير عددا من الأدعية المستحبة يوم الجمعة، التي يتوجه بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان، لعلها تكون ساعة إجابة.

دعاء يوم الجمعة في رمضان

بالحديث عن دعاء يوم الجمعة في رمضان، فلا توجد لذلك صيغة ثابتة يمكن ترديدها ولكن يمكن ترديد بعض الأدعية من السنة النبوية والتي منها: «اللّهُـمَّ إِنِّي عَبْـدُكَ ابْنُ عَبْـدِكَ ابْنُ أَمَتِـكَ نَاصِيَتِي بِيَـدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤكَ أَسْأَلُـكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّـيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أِوْ أَنْزَلْتَـهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْـتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِـكَ أَوِ اسْتَـأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْـبِ عِنْـدَكَ أَنْ تَجْـعَلَ القُرْآنَ رَبِيـعَ قَلْبِـي، وَنورَ صَـدْرِي وجَلَاءَ حُـزْنِي وذَهَابَ هَمِّـي».

ويمكن ترديد بعض الأذكار للعون في الصبر على البلاء، ومنها: «لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ الْعَظـيمُ الْحَلِـيمْ، لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَـرْشِ العَظِيـمِ، لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَـوّاتِ ورّبُّ الأَرْضِ ورَبُّ العَرْشِ الكَـريم».

أفضل دعاء يوم الجمعة في رمضان

ومن دعاء يوم الجمعة في رمضان أيضًا، «اللهمّ إنّي أشكو إليك ضعف قوّتي، وقلّة حيلتي وهواني على النّاس يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي إلى من تكلني إلى بعيدٍ يتجهّمني أم إلى عدوٍّ ملكته أمري، إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت به الظّلمات، وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة من أن يحلّ بي غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتّى ترضى ولا حول ولا قوّة إلّا بك».

ومن أفضل أدعية يوم الجمعة التي تفرج الهموم: «اللهم أجعل لي من كل ما أهمني وأكربني من أمر دنياي وأمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيت لا احتسب واغفر لي ذنبي وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك».