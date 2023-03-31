زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب صيادين فلسطينيين في بحر غزة

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مراكب صيادين فلسطينيين في بحر مدينة غزة.

الاحتلال يفتح النيران على أهل فلسطين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها المدفعية تجاه مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة؛ ما أجبر الصيادين على الانسحاب باتجاه الشاطئ خوفا على حياتهم.

وتستهدف بحرية الاحتلال يوميا مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم بأمان.