اللحظات الأخيرة في حياة عروس كفر الشيخ.. «فرحها كان من أيام»

مع دقات عقارب الساعة التاسعة ونصف عاشت قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن الشديد أمس إثر وفاة عروس بعد أيام قليلة من زفافها إثر اختلال توازنها من شرفة المنزل.

اللحظات الأخيرة في حياة عروس كفر الشيخ فرحها كان منذ أيام

كان الهدوء يسيطر على القرية بأكملها بعد يوم طول من الصوم والإرهاق حتى كسر السكون وفاة إسراء الشهيد، صاحبة 23 عاما، تلك العروسة التي تزوجت منذ أيام، حيث التي اختل توازنها فسقطت من شرفة بلكون الطابق الأول بمنزل الزوجية، وهنا تجمع أبناء القرية من كل حدب وصوب وهم في دهشة وحزن وانهالت الكثير منهم بالبقاء، وما أن نقلت إلى مستشفى سيدي سالم المركزي حتى فارقت الحياة.

20 يوماً في حياتها كعروس

ويروي أحد الجيران يدعى «ر.ع»، للعروس المتوفاة أن كل شيء هادئ، وبين لحظة وأخرى دوى خبر وفاة العروسة التي اتسمت بشوشة الوجه ولها جذور طيبة، بعدما عادت من صلاة التراويح بالمسجد، وعكفت على إعداد السحور وغسل الملابس ونشرها في شرفة المنزل، ولكن قدر الله كان فوق كل شيء وتوفيت.

وكان عدد من ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم، انتقلوا إلى المستشفى، حيث جرى سؤال والدها 57 عاما، يعمل مزارع، وكذلك زوجها «أ.م»، يبلغ 30 عاما، عامل، أكدوا أنها حال قيامها بنشر بعض الملابس عبر شرفة الطابق الأول علوي اختل توازنها وسقطت أرضا، حيث قاموا بنقلها علي الفور إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج ولكنها قد فارقت الحياة، ولم يتهموا أحد أو يشتبهوا في وجود شبهة جنائية حول الوفاة.