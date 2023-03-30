مصرع عروس أثناء نشر الغسيل في كفر الشيخ.. «فرحها كان من أيام»

لقيت شابة مصرعها، منذ دقائق، جراء سقوطها من شرفة الطابق الأول علوي بمنزل الزوجية، إذ اختل توازنها وسقطت أرضا، لتلقي مصرعها متأثرة بإصابتها.

واستقبلت مستشفى سيدي سالم المركزي، في محافظة كفر الشيخ، شابة عشرينية في العقد الثاني من العمر، تعمل ربة منزل مصابة بكسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، وذلك جراء سقوطها من شرفة الطابق الأول علوي بمنزل الزوجية اليوم الخميس.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بورود بلاغ من خلال نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول ربة منزل عروس تدعى إسراء الشهيد 23 عاما، وتقيم بقرية أبو غنيمة التابعة بنطاق مركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، مصابة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، لتتوفى متأثرة بإصابتها فور وصولها المستشفى.

فريق بحثي للحادث

وكان عدد من ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم انتقلوا إلى المستشفى، حيث جري سؤال والدها 57 عاما، يعمل فلاح، وكذلك زوجها «أ. م.» يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل عامل، أكدوا بأنها حال قيامها بنشر بعض الملابس عبر شرفة الطابق الأول علوي اختل توازنها وسقطت أرضا، وأنها عروس كان حفلب زفافها منذ أيام، وجرى نقلها على الفور إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج ولكنها قد فارقت الحياة، ولم يتهموا أحد أو يشتبهوا في وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1858 لسنة 2023 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجرى العرض على جهات التحقيق، التي أمرت بدفن جثمان العروس المتوفاة بمعرفة أهليتها وذويها.