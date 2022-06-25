تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة «بوسي» عروس كفر الشيخ (فيديو)

حالة من الحزن الشديد سادت بين أهالي قرية «البياض»، التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إثر وفاة عروس في العقد الثاني من عمرها، أثناء عقد قرانها، ووسط تجمع الأصدقاء وأفراد أسرتها حولها، وعلى وجهها الابتسامة، دون أن يشعر بها أحد.

وكشف «م. ك.»، شقيق العروس المتوفاة، يقيم بقرية «البياض»، عن أن شقيقته «بوسي»، العروس العشرينية، لم تظهر أي علامات مرضية عليها، لكنها رحلت فجأة بإرادة الله، داخل منزلها، خلال عقد قرانها.

«بوسي» ماتت أثناء عقد قرانها

وأشار إلى أن شقيقته المتوفية كانت متواجدة وسط الفتيات والسيدات خلال عقد القران، والفرحة تغمرها مثل أي عروس تسعد بمثل هذا اليوم، وكان في ذات الوقت يجري التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود، وعندما طلب منه المأذون، باعتباره وكيلاً عن شقيقته، توقيع العروس على القسيمة، دخل إليها ليطلب توقيعها، وجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها، فوجئ بأنها قد فارقت الحياة.

نقل العروس لمستشفى دسوق العام

وأضاف شقيق العروس أنه جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية، وكأنها على موعد بزفافها في الجنة، ورغم حالة الحزن التي تسيطر على أفراد الأسرة، لكنهم يحتسبونها عند الله «شهيدة»، بعدما كانت تنتابها السعادة، والفرحة خلال عقد قرانها.

ولفت إلى أنها في اللحظات الأخيرة من وفاتها، وعند وصول عريسها، وقفت أمامه مبتسمة تنظر له بشدة، والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع لعريسها قبل وفاتها.