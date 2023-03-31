العثور على جثة شاب بأحد شوارع المرج في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة المرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

أخذ عينات دموية وحشوية من جثة المتوفى

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثة المتوفى وإرسالها للمعمل الكيماوي بالمصلحة لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي على أي مخدرات أو سموم من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

لا إصابات ظاهرية في الجثة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد ر في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، ولم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية في الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.