انتشال الجثة الرابعة من المفقودين في حادث غرق مركب بأسوان

نجحت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان، اليوم، في انتشال جثة جديدة من المفقودين في حادث غرق قارب في نهر النيل أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، مطلع الشهر الجاري، وجارٍ البحث عن باقي المفقودين.

المركب غرق بسبب سوء الأحوال الجوية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارا يفيد بانتشال الجثة الرابعة من المفقودين الـ6 في حادث غرق مركب في نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف هوية صاحب الجثة

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التي تم العثور عليها اليوم لشخص يدعى أشرف فتحي الزاكي 35 عاما، وجارٍ البحث عن المفقودين الاثنين الآخرين وهم نجله حسن أشرف 5 أعوام وعمرو حسن محمد 35 عاما.

وكانت محافظة أسوان شهدت يوم 6 مارس الجاري حادث غرق مركب «فلوكة» في نهر النيل أمام قرية أبو هور بعد موجة طقس سيئة، وأسفر عن الحادث غرق 6 أشخاص وهم أشرف فتحي الزاكي 35 عاما، ونجله حسن أشرف 5 أعوام، وعمرو حسن محمد 35 عاما من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 عاما، ونجله نعمان 3 أعوام، ومحمد عبد القادر غلاب 36 عاما.