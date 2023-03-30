تفاصيل مقتل شاب على يد جاره في المرج.. طعنة نافذة في القلب

قررت النيابة العامة حبس شاب بمنطقة المرج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم كان يخفي سكينًا في طيات ملابسه، وعندما تشاجر مع صديقه أخرج السكين وطعنه 4 طعنات في الصدر واليدين فاستقرت إحدى الطعنات في قلبه ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

جريمة مقتل شاب في المرج بسبب 600 جنيه

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل صديقه بعد أن دخل في خلاف مع صديقه بسبب مبلغ قدره 600 جنيه، ويوم الجريمة احتدم الخلاف بينهما وأن المتهم نفذ الجريمة خلال مشاجرة جمعته بصديقه بالقرب من منزل أحدهما في المرج، وتمكن من الهرب عقب الحادث لكن المباحث تمكنت من القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم وهو السكين وتم التحفظ عليه وإحالته إلى الأدلة الجنائية.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني سمير عبد العظيم في حديثه لـ «لوطن»، إنّ عقوبة القتل العمد تصل للإعدام :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي».

وأضاف «عبد العظيم»: «ترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».