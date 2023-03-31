مدير معمل النخيل بوزارة الزراعة: لدينا 20 مليون نخلة وننتج 1.7 مليون طن من التمور

قال الدكتور عز الدين العباسى، مدير المعمل المركزى للنخيل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر تعد الأولى عالمياً فى إنتاج التمور، وتبلغ نسبة الإنتاج نحو 1.7 مليون طن من 15 مليون نخلة مثمرة، الأمر الذى يجعلها تتربع على عرش الإنتاج بين مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى فى السنوات المقبلة إلى التربع على عرش التصدير، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن» أننا اقتربنا من تحقيق هذا الهدف.. وإلى نص الحوار:

* ما موقع مصر من إنتاج التمور وفقاً للخريطة العالمية؟

- مصر لديها نحو 20 مليون نخلة، منها 15.5 مليون نخلة مثمرة و4.5 مليون نخلة غير مثمرة، وتنتج وفقاً لآخر الإحصائيات نحو 1.7 مليون طن من التمور، وكل نخلة تنتج نحو ما يقرب من 200 كيلو من التمور، الأمر الذى جعل نسبة الإنتاج عالية لدينا، وجعلنا متربعين على عرش الإنتاج.

* ما أصناف التمور التى يتم إنتاجها فى مصر والمحافظات المشهورة بالتمور؟

- أصناف مختلفة يتم إنتاجها فى مصر، ومنها 52% من الأصناف الرطبة مثل (زغلول وحيانى وأمهات)، وهى موجودة فى محافظات مثل الجيزة والشرقية والواحات البحرية وسيوة، بالإضافة إلى الأصناف نصف الجافة، وأيضاً الأصناف الجافة التى توجد فى محافظة أسوان فقط نظراً لارتفاع درجة الحرارة، ويمكن زراعة الأصناف الرطبة ونصف الجافة فى محافظات الجنوب ولكن لا يمكن زراعة الأصناف الجافة فى محافظات الوجه البحرى.

عز الدين العباسي: نتصدر الإنتاج العالمي ومشروع توشكى يضمن المركز الأول في التصدير

* كم نسبة التمور التى نصدرها للخارج؟ وما الدول التى نصدر لها؟

- تصدر مصر نحو ما يقرب من 63 ألف طن من التمور للدول بالخارج، ولكن هذه تعد نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الإنتاج، لذلك نسعى إلى التطوير فى صناعة التمور وزراعة الأنواع التى يتم الاحتياج لها فى الأسواق العالمية من خلال المشاريع القومية التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها مشروع زراعة 2 مليون نخلة بتوشكى وشرق العوينات، التابع لجهاز الخدمة الوطنية، الذى تتولى وزارة الزراعة الإشراف على الجانب الفنى فيه، وهو مشروع عملاق، وسيكون متكاملاً.

* وما الذى نحتاجه لزيادة نسبة التصدير للخارج؟

- هناك العديد من النقاط التى نحتاجها من أجل زيادة نسبة تصدير التمور إلى الخارج، ومنها تأسيس مصانع عالية الجودة، وتوفير العديد من الثلاجات والعربات المبردة ذات المساحات الكبيرة من أجل تخزين التمور بها لإطالة مدة الحفظ ومنع الإصابات الحشرية، خاصة للأصناف الرطبة، مثل (زغلول وحيانى وأمهات)، وهى أصناف تفسد بسرعة، وأيضاً الحصول على شهادة الأيزو، إضافة إلى التنوع فى الصناعات مثل عمل مصانع الخل والكحل ومربات ودبس التمور، وقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لأن يكون هناك يوم خاص للتمور من أجل التعرف على الأنواع المختلفة من التمور، وبالتالى الترويج لها.

مشروع زراعة 2 مليون نخلة

تتولى وزارة الزراعة بتوجيهات من الوزير السيد القصير الإشراف والمتابعة على مشروع زراعة 2 مليون نخلة فى منطقتى توشكى وشرق العوينات، ومن المقرر حسب الخريطة الموضوعة للمشروع أن يشمل مجمعاً صناعياً زراعياً متكاملاً ومصانع للتعبئة والتغليف، وقسماً للاستفادة من مخلَّفات النخيل الكثيرة فى صناعة الأخشاب لتقليل استيراد الأخشاب من الخارج، ويهدف المشروع إلى تصدر مصر المراكز الأولى فى التصدير خلال السنوات المقبلة.