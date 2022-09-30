بشائر الجمهورية الجديدة على أرض أسوان.. صناعة التمور تشهد طفرة في بلد 2.2 مليون نخلة

نهضة حقيقية وطفرة تشهدها أسوان في عصر الجمهورية الجديدة، تمثلت في الاهتمام والارتقاء بإنتاج التمور إحدى أهم الصناعات التي تشتهر بها بلد السحر والجمال، لاحتوائها على أكثر من 2.2 مليون نخلة، لتبدأ مرحلة تصدير أجود أنواع التمور تظرا لما تتمتع به المحافظة من تربة خصبة وقربها من بحيرة ناصر أنقى البحيرات الطبيعية في العالم.

وقالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب، محافظ أسوان، إن الدولة اهتمت كثيراً بزراعة النخيل في أسوان لا سيما بمنطقة توشكى واستثمرت فيها أجود أنواع التمور، لتستضيف المحافظة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، في المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

مراحل صناعة التمور في أسوان

ومع بداية جني ثمار التمور من النخيل تبدأ مرحلة التجفيف، عبر تخزين المحصول من خلال المناشر في المخازن أو البيوت ذات المساحات الواسعة، للاستفادة من الشمس والتهوية الجيدة.

يقول المهندس الزراعي محمد حسين، مدير إدارة البساتين السابق بمديرية الزراعة بأسوان، إن أسوان بها ما يزيد على 2 مليون نخلة بحسب آخر إحصاءات، فيما تتميز المحافظة الجنوبية بالتمور الجافة مثل «برتامودا وملكابي وسكوتي وشامية وجنديلة وبلدية»، ومنها أصناف نصف جافة مثل «الملكابي والبرتامودا».

يؤكد حسين، أن أسوان شهدت دخول أصناف حديثة التمور منذ 10 سنوات، مثل «البرحي والإخلاص والسكري والمجدول»، عبر زراعة ما يزيد على 2500 نخلة بمنطقة توشكى، إلى جانب غرس نحو 1800 نخلة بمزرعة خاصة بمنطقة جرف حسين، حيث تتنوع زراعة نخيل التمور بين الشركات الخاصة والأهالي.

أسعار التمور في أسوان.. «المجدول» يصل إلى 80 جنيها

وعن أسعار التمور، قال المدير السابق لإدارة البساتين بأسوان، «أجود أنواع التمور في أسوان هو المجدول، ويتراوح سعره من 60 إلى 80 جنيها داخل المزرعة، يليه الإخلاص والسكري من 40 إلى 60 جنيها، والبرحي من 20 إلى 30 جنيها، ويشتهر برتامودا بين الأصناف الجافة، يليه الملكابي والسكوتي والشامية والجنديلة».

وفيما يتعلق بالأصناف البلدية الفاخرة، أوضح: «يتراوح سعر البرتامودا من 30 إلى 40 جنيها سواء جافة أو نصف جافة، والملكابي بنفس السعر، والسكوتي من 20 إلى 30 جنيها، والأصناف الأخرى من 15 إلى 25».

مكانة خاصة للتمور الأسوانية في أوروبا والخليج

وتابع حسين، «التمور تتميز بسعراتها السكرية العالية، فسكان المناطق الباردة في أوروبا والقارات الأخرى يقبلون على تناولها، لأنها تعطي الجسم سعرات تزيد من الإحساس بالدفء، كما أن أبناء دول الخليج يفضلون التمور المصرية خاصة الأسوانية وتلك التي يجري إنتاجها من الوادي الجديد، لتناوله مع القهوة الخليجي بديلاً عن سكر».

فوائد بالجملة لـ«بودرة البلح»

وتحدث حسين، عن فوائد «بودرة البلح»، التي يجري تصنيعها بعد تجفيف التمور لفترة كافية تحت أشعة الشمس وتخزينها بطريقة سليمة، ويتم بعد ذلك طحنها بآلات خاصة وإزالة النواة من داخلها، حيث تستخدم تلك البودرة في تحلية بعض المشروبات الساخنة والباردة في دول كثيرة، ويتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في دول أفريقية، كما يمكن استخدامها كبديل عن السكر، أما بقايا التمور كالنواة والقشر يتم الاستفادة منها بخلطها كأعلاف للمواشي.

وأكمل: «يجري الاستفادة من فسائل النخلة بإعادة غرسها وزراعتها مرة أخرى، وكذلك يمكن استخدام الجريد في صناعة الأرابيسك، والليف والكورناف في صناعة المواد العضوية لزراعة الكمبوست، وهو سماد نافع للتربة الزراعية نظراً لاحتوائه على أجزاء عضوية طبيعية تستفاد منه التربة، ويجري استخدام السعف والجريد في بناء أسقف بعض الأماكن الزراعية».