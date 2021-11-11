مدبولي: الحكومة حريصة على تشجيع وتطوير صناعة التمور في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك حجما كبيرا من شبكة الطرق تنفذ في محافظة الوادي الجديد بعشرات المليارات من الجنيهات، مؤكدا أنّ الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المحافظات لصالح خدمة الأهالي.

زراعة النخيل

وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية له، على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم، أنّ المحافظة تشتهر بزراعة النخيل، وإنتاج التمور، وأنّ الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى تنفيذ خدمات تعليمية وصحية على أعلى مستوى.

مدبولي يشكر القطاع الخاص

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لزيارة المجمع المتكامل للخدمات الحكومية، الذي وصفه بـ«المتميز جدا» للتعامل مع ذوي الهمم بالشراكة بين الدولة والقطاع المدني، موجّها الشكر للقطاع الخاص المشارك في مثل تلك المشروعات.

وأشار «مدبولي»، إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في كل مراكز المحافظة، شأنها شأن باقي محافظات الجمهورية.