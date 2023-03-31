الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو.. مي عزالدين تبحث عن «طه» بعد اختفاءه

بدأت أحداث الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عزالدين بمحاولة «راوية» التي تجسد دورها الفنانة مي عزالدين في البحث عن «طه القماش» ومحاولة معرفة سبب اختفاءه وسجنه، وذلك بعد غضبها منه لأنه تخلف عن مقابلتها كما اتفقا.

أحداث الحلقة 9 من سوق الكانتو

ولم تكن «راوية» على علم بأن «طه القماش» تعرض لحادث مما أدى لوفاة صديقه المقرب، وذلك خلال ملاحقة الشرطة له بعد التبليغ بأنه يقوم بتهريب زجاجات مواد كحولية.

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو بيع «راوية» بيع الدكان الأحمر لـ«عوض»، الذي يجسد دوره الفنان ضياء عبد الخالق، وذلك بعدما كانت اتفقت مع «حسنين» عبد العزيز مخيون، جد «طه القماش» أمير كرارة، بسبب غضبها من الأخير واعتقادها بأنه يتلاعب بها، ولكن أثناء توقيعها للعقد فوجئت بأحاديث عن سجن طه القماش.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.