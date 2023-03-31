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موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو وتردد القنوات الناقلة

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الجمعة 31 مارس 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، والذي يعرض في شهر رمضان 2023، وسط تسارع للأحداث.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو

ويتطلع الجمهور لما سيحدث في الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنان مي عز الدين لـ«طه» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عن سر طرد والدتها له، حيث توجد مشاكل قديمة بين عائلتها.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

يعرض سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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