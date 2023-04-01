أستاذ بجامعة كفر الشيخ: البرسيم الحجازي يوفر 60% من الأعلاف التقليدية

كشف الدكتور إبراهيم عبدالرازق، رئيس قسم الثروة الحيوانية والسمكية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن علف الماشية من البرسيم الأخضر الحجازي يحتوي على الكثير من العناصر المغذية للماشية والحيوانات، والتي تجعلها تدر ألبانا ولحوما بشكل جيد جراء تناولها البرسيم الأخضر.

العلف البديل يوفر 60% من الأعلاف التقليدية

وأوضح «عبدالرازق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرسيم الحجازي الأخضر المنزرع بمساحات شاسعة في الحقول السمراء بشتى ربوع محافظات مصر، هو العلف البديل عن الأعلاف التقليدية، والتي تكون أسعارها مكلفة على المربين للثروة الحيوانية، لافتاً أن سعر طن البرسيم الحجازي 100 جنيه فقط، وله فوائد نفعية كبيرة للغاية للثروة الحيوانية، ويسد حاجة الماشية عن الأعلاف التقليدية بواقع 60%.

فوائد البرسيم الحجازي الحيوانات والماشية

وأشار أيضا أن فوائد البرسيم الحجازي للماشية والحيوانات، كونه عالي القيمة يزرع أساسًا علفا للحيوان وخاصة الأبقار، إذ يزيد من معدل نموها، كما يساعد في تحسين حالتها الصحية، علاوة على أنه يحتوي على كميات كبيرة من الأملاح المعدنية والبروتينات والفيتامينات، ويستخدمه المزارعون في إنتاج التبن والعلف المخزن.

وأكد أنه يزيد من تخصيب التربة وحمايتها من التعرية، ويساعد بشكل كبير في زيادة إنتاج الألبان لدى الماشية، مع موسم زراعة في فصل الشتاء.