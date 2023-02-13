«الزراعة» تبحث التعاون مع تشاد في الأمن الغذائي والاستفادة من الثروة الحيوانية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الدولة التشادي للإنتاج والتحول الزراعي، لاوكن كورايو ميدار، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين، بحضور عدد من المستثمرين المصريين في تشاد.

ورحب القصير بالوزير التشادي، لافتا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم للأشقاء في تشاد، كما أشار إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، والإمكانات الهائلة اللي تملكها الدولة التشادية من موارد طبيعية وثروات حيوانية وسمكية وتربة تصلح لزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تساعد القارة الأفريقية على تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الغابات والمراعي التي تتمتع بها تشاد لتربية الحيوانات، وحاجتهم الماسة لإدخال تركيبات مختلفة للأعلاف للاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية، وهو ما تعمل عليه شركات القطاع الخاص المصرية في تشاد حاليًا.

التعاون مع تشاد في الري الحديث

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الزراعة، قال القصير، إنّ مجالات التعاون مع تشاد تشمل الري الحديث واستنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور والميكنة الزراعية، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والتدريب وبناء القدرات.

من جانبه، أكد الوزير التشادي، رغبة بلاده في التعاون مع مصر لنقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بتشاد، بما يدعم جهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية شعبيهما، وأعرب ممثلو شركات القطاع الخاص المصري، عن رغبتهم في توسيع مجالات التعاون مع الجانب التشادي.

وأكد القصير، أنّ المستثمرين نماذج ناجحة للمستثمر المصري الذي يمكن أن يعمل بالدولة التشادية بحرفية ومهارة، من خلال تيسير الإجراءات ودعم الحوافز الاستثمارية لهم لتشجيعهم علي زيادة حجم الاستثمار المصري بتشاد، وبالتالي حجم التبادل التجاري بين البلدين.

انعقاد اللجنة الفنية الزراعية المصرية التشادية

واختتم اللقاء بالتوصيات الخاصة بسرعة عقد اللجنة الفنية الزراعية المصرية التشادية، والتنسيق بين السفارة التشادية في القاهرة والعلاقات الزراعية الخارجية، لصياغة مذكرة تفاهم بين البلدين، تعزّز التعاون الزراعي وتحدد أطر التعاون المستقبلي بين البلدين، لتضم التعاون في المحاصيل الاستراتيجية والتدريب والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.