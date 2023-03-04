انطلاق الحملة القومية لحماية الثروة الحيوانية بمراكز وقرى الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع اليوم السبت، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية

وأكد محافظ الجيزة على مديرية الطب البيطري، أهمية تنظيم زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية تعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

توفير الرعاية البيطرية ووقاية الثروة الحيوانية

وأكد «راشد» على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات والفعاليات، فضلاً عن التنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية لتوفير التسهيلات وأوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة لتوفير الرعاية البيطرية ووقاية الثروة الحيوانية من الأمراض وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

سرعة الاستجابة للفرق البيطرية

وأوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن فعاليات الحملة تهدف إلى تحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، عن طريق لجان ثابتة ومتحركة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في كافة مراكز المحافظة، والتحرك من بيت لآخر، ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقاً للخطة الموضوعة، وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات.