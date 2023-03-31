العالم الهولندي يتوقع حدوث زلزال جديد بداية أبريل دون تفاصيل

جدد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، الجدل مجدد على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد كتابته تغريدة عن توقعات عن زلزال جديد الأيام المقبلة اعتمادا على هندسة الكواكب، وسيحدث هذا الزلزال غدا أول أيام أريل دون الإعلان عن شدته.

توقعات بأماكن مختلفة في الزلازل

وتحدث العالم الهولندي بداية مارس عن زلزال يقع في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وسوريا وبعض المناطق في شمال إفريقيا ولكن لم تحدث هذه التوقعات، وتوقع من قبل العالم زلزال سوريا وتركيا الذي وقع في بداية فبراير الماضي بشدة 7.8 درجة عل مقياس ريختر وتوفي أكثر من 50 ألف شخص في البلدين مع انهيار جزئي في البنية التحتية.

زلزال في نهاية مارس

وتوقع مرة أخرى العالم زلزال نهاية مارس ووقع بالفعل في نهاية الشهر زلزال في اليابان وإيطاليا وتونس دون أي وفيات في هذه البلاد أو خسائر كبيرة في الأضرار المادية.